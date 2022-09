07:04

María Jesús Valero es miembro de la Marea de Residencias, que hoy se reunirán con el ministro Garzón para hablar sobre la alimentación que reciben los mayores en estos espacios. Ha denunciado en Las Mañanas de RNE que los residentes no consumen productos frescos, que los menús no están elaborados por nutricionistas y que, por tanto, no cuentan con una dieta equilibrada. "Creemos que una alimentación correcta en el último ciclo vital podría incluso ralentizar algunas enfermedades", ha señalado Valero, quien pide una gestión propia de las cocinas, ahora subcontratadas a otras empresas, "que se inspeccionen las cocinas y que se controle la temperatura de las cámaras, la limpieza y el personal". Unas propuestas que hoy le harán llegar al ministro de Consumo.