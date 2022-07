07:51

La sequía es un problema que afecta desde hace años, pero que ahora adquiere otras dimensiones. No sólo está poniendo al límite los embalses, sino que cada vez con más frecuencia obliga a restringir el consumo de agua. La falta de este bien está golpeando a sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo, en comunidades como Galicia, Extremadura o Andalucía. La reserva hídrica de los embalses se sitúa de media en el 43% de su capacidad total. En Las Mañanas de RNE hablamos con Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que señala que el principal problema no es tanto la falta de lluvias por el cambio climático, sino la mala gestión del agua. "El regadío consume 85 de cada 100 litros de agua disponibles en España", afirma la experta, que denuncia que la innovación que se está llevando a cabo en este sentido no es eficiente porque se aumenta el consumo y propone un cambio en la producción agraria y la eliminación de regadíos ilegales. Critica que la prioridad del abastecimiento humano no se está cumpliendo porque no se están poniendo restricciones a esta práctica y señala como responsables a las administraciones, tanto Ayuntamientos como las CCAA, de la sobrexplotación y la contaminación de las fuentes de captación que aumentan esta problemática.