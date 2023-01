06:40

El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un acuerdo con el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, algo que, como ha explicado en Las Mañanas de RNE Agustín Ruíz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, se trata de un “requerimiento preventivo”, ya que, señala, “todavía no han actuado de ninguna manera”. Robledo ha recordado que “todos los ciudadanos y todos los poderes públicos estamos obligados por el ordenamiento jurídico”, así como que “la comunidad autónoma y sus consejeros no pueden dejar de aplicar la ley”, por lo que considera que “este requerimiento no añade nada”, teniendo en cuenta que no se ha llegado a actuar.