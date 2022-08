03:43

Está siendo un verano trágico de incendios con una virulencia no conocida hasta ahora. El fuego sigue devorando terreno y los expertos insisten en la importancia de la gestión forestal y en tener limpios los montes para no dar combustible a las llamas. En Las Mañanas de RNE hablamos con Eduardo Rojas, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, una de las mayores autoridades internacionales en gestión forestal. Cuando el fuego pasa por el terreno desaparece toda la vegetación y hay alguna que rebrota y otra que no, pero, explica, hay posibilidad que el bosque siga, pero en lugar de 60 años es un bosque nuevo. El problema recae cuando ese bosque es joven y vuelve a haber un incendio en el mismo lugar porque “podemos perder esa posibilidad de perpetuación porque los árboles con diez años no tienen semillas”, asegura Eduardo Rojas. Hace un llamamiento a la importancia de preservar el suelo: “Todo lo que es fino y sobre todo lo que está seco, muerto, que llamamos micro masa, es precisamente lo que más arde, lo que está verde y es más grueso, es más difícil que arda” e insiste en la importancia de la gestión de los montes. Explica que tras las llamas debe actuarse con la mayor rapidez posible para empezar con el proceso de recuperación.