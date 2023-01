12:21

Regantes de Almería, Alicante y Murcia protestan hoy ante el Ministerio de Transición Ecológica contra su decisión de incrementar el caudal ecológico del Tajo, y a su vez, reducir trasvase al Segura, del que viven numerosas explotaciones agrícolas de estas tres regiones. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, acude hoy también a la concentración contra el recorte en el trasvase Tajo-Segura y asegura en Las Mañanas de RNE que “todos los sectores económicos están afectados y deben liderarla los murcianos.” Insiste en que hay agua suficiente para todos, “pero la realidad es que no todos los españoles tienen las mismas condiciones para acceder al agua” y añade que esto no ocurre con otros recursos del país. Considera que no hay que verlo solo en clave regional porque “con el trasvase Tajo-Segura se riega el 70% de las frutas y hortalizas de España y vamos a hacer que haya menos disponibilidad de alimentos y que los que haya sean más caros." Responsabiliza al Gobierno central, ha negado cualquier confrontación con Castilla La Mancha e insiste en que hace meses que no habla de este tema con el Gobierno porque “tienen clara su hoja de ruta y no atienden a razones."