09:44

José María Rubí, director de 'Radiogaceta de los Deportes', visita Las Mañanas de RNE para celebrar el 70 aniversario del programa: "Cuando me propusieron dirigir Radiogaceta me fui a mi infancia, a Juan Manuel Gozalo, a la sintonía mítica, a todos los compañeros con los que después he tenido el honor de trabajar", ha relatado. Hoy es día de celebración, como el mismo director señala "pocas cosas cumplen 70 años", y por ello recuerda a los que ya no están, pero que fueron e hicieron historia en Radiogaceta.