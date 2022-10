"Putin no tiene inmunidad ante la CPI y pueden procesarle"

08:03

Rusia sigue bombardeando infraestructuras civiles. ¿Pueden estos ataques ser considerados crímenes de guerra? ¿Esto va a tener consecuencias en la Justicia? En Las Mañanas de RNE resolvemos estas dudas de la mano de Luis Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional y autor del libro ‘Cuando el poder perdió el juicio’. Ha señalado que el principal crimen es iniciar una guerra y que una vez que se hace, desencadena producir crímenes de guerra y crímenes inhumanos. Moreno Ocampo insiste en que Ucrania nos da la oportunidad de evolucionar y buscar soluciones específicas para parar una guerra, pero que todavía “no estamos en ese punto.” Sobre juzgar estos ataques, el ex primer fiscal de la CPI, ha aclarado que Putin no tiene inmunidad frente a la CPI y que por tanto, podría ser procesado y ahí “el juego cambiaría.” El problema está en que “si se procesa, luego hay que articularlo con esfuerzos diplomáticos para que eso tenga impacto y esto normalmente no ocurre.”