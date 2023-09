06:33

Muchas familias se están encontrando con dificultades para disfrutar del permiso parental de ocho semanas no remunerado para el cuidado de sus hijos que entró en vigor el 30 de junio. Los expertos hablan de falta de precisión en la redacción del artículo y algunas madres afirman haberse encontrado con presiones en la empresa para no solicitarlo. Fabián Valero, socio director de Ceres abogados y especialista en derecho del trabajo asegura que puede haber habido un problema en la redacción que propicie que haya empresas que estén intentando no concederlo.