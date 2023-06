06:57

En Las Mañanas de RNE hemos hablado con Pedro Pitarch, teniente general retirado y ex director general de Política de Defensa, sobre los últimos acontecimientos ocurrido entre el Kremlin y el Grupo Wagner. Ha explicado que Ucrania está sostenida ahora mismo por “tres patas: la ayuda occidental (…) la voluntad de vencer del pueblo ucraniano y los errores rusos”. Considera que Prigozhin, el líder del grupo mercenario, ha querido “hacer la guerra por su cuenta”, pero que se ha encontrado con varios puntos en su contra: la contraofensiva ucraniana, que no tenía fuerzas suficientes y que no contaba con apoyos.