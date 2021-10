Presidente del TC: "No me he sentido presionado"

11:52

Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, ha dicho en Las mañanas de RNE que no hay que perder la esperanza en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "La esperanza es lo último que se puede perder. En una democracia estamos llamados a consensuar las decisiones importantes y entre ellas indudablemente está la renovación del CGPJ". Mientras eso ocurre, asegura que la institución sigue funcionando. "Indudablemente no altera los mecanismos de la institución. Pero en el caso de los magistrados que fueron propuestos por el Congreso de los Diputados, los nueve años que prevé el texto constitucional se han producido el 23 de julio y todos deseamos que el Congreso desarrolle su función constitucional." También ha hablado de la tensión política alrededor de esta renovación. "Los enfrentamientos no son buenos. El triunfo de la demomcracia está en el saber coordinarse y pactar temas sustanciales", explica.

El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa la decisión del segundo estado de alarma, que asegura que llegará en los próximos meses. "No es una mera continuidad, hay que adaptar la resolución a las impugnaciones realizadas. Hay que hacer un examen de adecuación", ha dicho. Y concluye afirmando que se siente libre en el ejercicio de su cargo. "Yo no me he sentido presionado ni he recibido presiones."