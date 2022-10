"Este premio me ha hecho pensar en el milagro de las letras"

09:52

Juan Mayorga, dramaturgo y director general del Teatro de la Abadía, recibirá hoy el premio Princesa de Asturias de Literatura, algo que, dice, le ha hecho pensar "en el milagro que son las letras que permiten algo tan asombroso como tener una conversación", y no niega que su discurso pueda llegar a representarse más adelante: "Dado que se trata de un premio a las letras he pensado que podía tener algún valor recordar cómo mis hijos descubrieron las letras", ha explicado en Las Mañanas de RNE. Agradece al jurado que haya reconocido en su obra "la acción, la creación, la poesía y el pensamiento", que, si bien no está seguro de ser algo que se encuentre en ellas, sí garantiza que es a lo que aspira. Además, ha relatado de qué trata su próxima obra, 'María Luisa', y ha señalado que tendrán el primer contacto con los actores la semana que viene.