Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP y candidato por la provincia de A Coruña en el 23 J, ha considerado en Las Mañanas de RNE que en el ‘cara a cara’ de hoy de Sánchez y Feijóo, el presidente del Gobierno lo “va a convertir en una bronca porque es lo que necesita agitar al electorado” y añade que su postura tiene que ser “la de la tranquilidad.” Ha asegurado que es un cara a cara porque “solo hay dos candidatos que realmente aspiran a la presciencia del gobierno y ese es el sentido que tiene el debate.” Tellado ha hablado de la ‘hoja de ruta oculta’ de Sánchez, confiesa que “va a ceder aún más ante los nacionalistas y no porque lo diga él, sino porque desde ERC han dicho que el precio de la investidura será más caro” y añade que “habrá un referéndum en Cataluña si depende de ERC.” Ha recalcado que buscan ganar las elecciones y gobernar en solitario y hace un llamamiento a todos los que no quieren que Sánchez siga en el gobierno y considera que “cuando el voto de centro derecha se divide, al final el que gana es la izquierda.” En relación con Vox, Tellado ha recalcado que son partidos diferentes y que el partido de Abascal “tendrá que explicar su voto en Murcia y por qué vota lo mismo que el PSOE” y sobre la negativa de Vox de abstenerse, ha dicho que “deberían facilitar el cambio de gobierno en España porque si no se podría pensar que Vox solo quiere sillas.”