08:13

Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, critica que la Mesa de Diálogo que se reúne mañana no sea pública y transparente: “Para que cualquier tipo de negociación sea satisfactoria, debe haber luz y taquígrafos y saber de qué se habla”. Según Fernández, hay que definir la naturaleza del conflicto que existe entre Cataluña y el resto de España y se debe hablar de los problemas reales, como la ampliación de El Prat o la sanidad. “Esta idea de que hemos vivido en una dictadura y que ahora han venido a dirimirnos no es real. Quieren desprestigiar a la democracia y no podemos aceptarlo”. Fernández llama la atención sobre la diferencia entre el orden del día que plantea el Gobierno, que asegura que no se hablará de autodeterminación, y lo que plantea la Generalitat, dispuesta a convertirlo en tema único. “Si no lo clarifican, yo no sé a quién creerme”. Concluye que en el asunto de El Prat hay actores dentro del Gobierno que actúan como “el perro del hortelano” y añade que la paralización del proyecto no tiene razón de ser: “El resultado es que vemos como hay comunidades que crecen y Cataluña no lo hace”