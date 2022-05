24:30

El anuncio de la vuelta del Rey Emérito a España ha provocado distintas opiniones y sobre ello le hemos preguntado en Las Mañanas de RNE a Andoni Ortuzar, presidente del PNV. Señala que no le importa tanto esta visita como el hecho de que no se haya “llegado hasta el fondo” en las investigaciones relativas a Don Juan Carlos ni se hayan dado “los cambios institucionales que rigen a la monarquía”. Y es que, a su parecer, se está dando un mal uso de la inviolabilidad dentro de la institución: “La inviolabilidad no puede ser una puerta a comportamientos no debidos”, destaca.

Acusa a los socios de Gobierno de no estar poniendo las cosas “fáciles” para que quienes les respaldan puedan votar para sacar adelante las leyes y reclama que deben “mimar más a los socios”, para poder lograr una coalición estable y evitar un apoyo a regañadientes. Apunta también que “mucho tendría que cambiar el PP” para vincularse a la idea de Estado que tiene el PNV y hace un llamamiento al Gobierno para que acaben con los “líos” y aprovechen el tiempo político para “hacer reformas, sacar adelante leyes y cumplir los acuerdos de investidura”.