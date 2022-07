07:54

La Comisión Europea presenta hoy las medidas de su plan de ahorro energético debido a la guerra en Ucrania y el posible corte de gas ruso. Una de las recomendaciones que se plantean es adaptar la temperatura de los centros comerciales: que no pase de 19ºC en invierno y de 25ºC en verano. En Las mañanas de RNE hablamos con Eduardo Ceballos, de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (Aedecc). Afirma que están a la espera de la letra pequeña de ese plan pero que, en principio, la medida "tiene todo el sentido del mundo" puesto que no solo sirve como medida para el ahorro energético, sino que está alineado con el ahorro del consumo eléctrico, en un momento en el que la factura se ha multiplicado. Señala que esto no hará disminuir el confort de estos espacios, que se están adaptando desde hace años, en favor de la eficiencia energética y la disminución de la huella de carbono. "Los estándares de sostenibilidad son muy altos en España", aclara Ceballos.