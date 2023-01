22:51

Hoy reunión entre Félix Bolaños y Cuca Gamara para reformar el Artículo 49 de la Constitución y cambiar el término 'disminuido' por el de personas con discapacidad. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que la propuesta del Gobierno es "acotada solo a ese término" y pide al PP que “deje de ser especialista en poner excusas para todo lo que no quiere hacer.” En relación con el plan que ha presentado el PP con reformas institucionales para dialogar con el PSOE, Patxi López considera que no fue un discurso “popular” sino “populista” y sobre la medida de que gobierne la lista más votada, asegura que “Feijóo no quiere decir que van a gobernar con Vox porque eso da miedo a la gente." Y añade que "el Gobierno tiene un plan, y no es oculto como cree la derecha. Lo ha ido desarrollando desde el primer momento, y ha permitido ser el país que más va a crecer según dicen todas las previsiones."