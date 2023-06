05:40

Comienza la primera operación salida del verano y se esperan hasta 4 millones y medio de desplazamientos por carretera hasta el domingo. Muchos coches en la carretera y en la sombra el peligro de accidentes. En Las Mañanas de RNE, Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, explica el concepto de “violencia vial” porque, aclara, que el 90% de los accidentes son evitables: “Son los mal llamados accidentes. Un accidente es algo casual y fortuito cuando detrás de ese siniestro vial hay drogas, alcohol, exceso de velocidad, no respeto de las normas, etc. no es algo accidental, es consecuencia de una imprudencia que se ha cometido.” Desde Stop Accidentes piden la implicación institucional y consenso político para ayudar a prevenir y educar y también, la atención integral a las víctimas, creación de una Secretaría de Estado o un organismo rector que atienda a todas las víctimas de hechos violentos. Y recala que en el tráfico “toda la sociedad está implicada.”