Comienza la operación salida de agosto y la DGT prevé unos 8 millones de desplazamientos por carretera estos tres días. En Las Mañanas de RNE, Ana Novella Roig, presidenta de Stop Accidentes, presenta la campaña "Ve, vuelve y vive", con la que pretenden concienciar sobre la siniestralidad vial. "Un vehículo puede ser en un momento dado un arma entre las manos, si no respetas las normas", expresa. Señala algunas precauciones adicionales que tenemos que recordar, como parar cada 2 horas en un viaje largo, evitar comidas copiosas y respetar la distancia de seguridad. Medidas que "todos sabemos pero creemos que a mí no me va a pasar porque yo controlo". Novella recuerda que "no importa llegar 3 minutos tarde, lo importante es llegar".