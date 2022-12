07:33

En España hay unas 80 mil personas con ceguera y un millón con visión baja. El Grupo Social ONCE cuanta con más de 72.000 trabajadores y trabajadoras y es el mayor empleador mundial de personas con discapacidad. Trabaja en una veintena de países y es una voz importante en foros internacionales en la lucha contra las desigualdades y en la pelea por la inclusión. En Las Mañanas de RNE hablamos con Miguel Carballeda, presidente del Consejo General de la ONCE, que asegura que “somos el país de la ONCE” e insiste en que todavía queda mucho por hacer para la inclusión porque “en el mundo de la discapacidad solo 1 de cada 4 personas que pudieran estar trabajando lo hacen” y siguen trabajando en la concienciación para que esa realidad cambie. Y considera que la ONCE cambia un país y da “una garantía de respuesta social.”