05:48

Las mañanas de RNE pregunta si es posible regular la inteligencia artificial a Nuria Oliver, experta en IA y directora de ELLIS Alicante. Responde con la propuesta de regulación sobre esta materia llevada a cabo por la Comisión Europea en 2021 -en trámite parlamentario en la actualidad- y cuya aprobación se espera para este año: "Europa está siendo líder a nivel mundial al proponer una regulación específica para la inteligencia artificial".

Ante la perspectiva de futuro, Oliver indica: "Sabemos que necesitamos inteligencia artificial para afrontar los grandes retos del siglo XXI (...), pero también sabemos que ese potencial no es automático, no está garantizado si no abordamos las limitaciones y los retos éticos que plantea." Y considera que se ha suscitado un "alarmismo apocalíptico" que ha desviado la atención sobre los retos en los que trabaja la comunidad científica, como la falta de transparencia o la violación de privacidad: "La clave está en maximizar el impacto positivo y minimizar el impacto negativo."