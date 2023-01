14:29

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha visitado Las Mañanas de RNE para analizar los últimos acontecimientos producidos en Brasilia por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. Apunta el papel de los populismos a la hora de “buscar a un culpable” para dar “respuestas simples a problemas complejos”, y señala que aunque en este caso se haya visto encabezado por la bandera de la derecha, no debemos “tener duda en mantener la misma posición si ocurre con la izquierda”. “Los demócratas no deberíamos inclinar la balanza de la crítica del populismo disolvente, demagógico y destructivo, en función de nuestras inclinaciones ideológicas”, ha subrayado el expresidente socialista, quien ha querido dejar claro también que cualquier comparación con la situación actual española es “realmente disparatada” y que puede suponer un “aumento de la crispación” en la sociedad que no se corresponde con la realidad.