El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, dice que socialistas y populares deben presentar un candidato de consenso para presidir al Parlamento y se aparta de la posibilidad de ser la persona elegida: “No podemos dividirnos votando candidatos diferentes y rompiendo una unidad que es un tesoro para la UE. No quiero, creo que debemos tener un candidato único y que debe ser del PP porque es el acuerdo al que llegamos al principio de la legislatura. Busquemos a alguien de consenso”. Ante la reunión de la Mesa de Diálogo de Cataluña, defiende que cualquier debate entre las CCAA debe tenerse en el Congreso: “Hoy se le da un golpe serio al parlamentarismo porque no se puede hablar de encaje ni de reparto del poder con una sola Comunidad Autónoma. No se puede tener fuera del parlamento, a espaldas del parlamento. En Europa no lo entiende nadie”. Con respecto a la renovación del CGPJ pone como ejemplo el dialogo que sí se lleva a cabo en Europa: “La capacidad de los partidos de centro de hablar no es exclusiva de Estrasburgo. Los raros somos los españoles”. Por último, a diferencia de lo dicho en RNE por Borrell, Pons hace otro diagnóstico del problema de los precios de la electricidad: “No es un problema del sistema de fijación de precios, es un problema de los que no podremos evitar ni en el presente ni en el futuro. La transición energética es cara. Deberemos hacer las reformas estructurales necesarias para que España deje de ser una isla energética y Europa tenga acceso a fuentes menos contaminantes”.