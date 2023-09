"No ha llovido suficiente para regenerar la falta de agua"

"Hace falta un tiempo de respuesta del terreno para que se puedan nutrir los embalses", ha indicado en Las Mañanas de RNe la catedrática de Ingeniería Hidráulica María José Polo, que explica que "no ha llovido lo suficiente como para regenerar la falta de agua y para que los acuíferos se vuelvan a constituir". Polo subraya que "casi con toda seguridad, no va a llover más", por lo que no ve necesaria la construcción de nuevos embalses, sino de ser consciente de que debemos empezar a consumir menos.