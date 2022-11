20:37

En medio de protestas y negociaciones, en Las Mañanas de RNE hemos querido profundizar en los conceptos puestos sobre la mesa y le hemos preguntado a Daniel Hernández, compañero del área de economía de estos informativos. Nos ha explicado que el salario real depende de la capacidad que se tenga de comprar con un salario, por lo que sería el equivalente al "salario menos la inflación". Un dato que, señala, en España habría caído un 3% en lo que va de año y que según la OCDE se prevé que alcance un descenso del 4,5%

Ha explicado también que, a pesar de los acuerdos alcanzados en este tiempo en materia de salario mínimo, estos no siempre se respetan, y destaca que tras el último que ponía como límite los 1.000 euros al mes mínimos, tan solo se cumplió en el 48% de los casos. Aunque explica que existen maneras para no perder mucho poder adquisitivo como son las cláusulas de revisión, algo que se ha logrado pactar en convenios como los del metal de Cádiz y Barcelona.

Jesús Soriano, conocido en redes como 'Soy camarero', denuncia que en muchos casos no se cumpla con lo acordado en el convenio: "No pedimos que se suban los salarios, que también, sino que lo respeten", ha subrayado. Piensa que el problema es se ha normalizado una situación de precariedad alimentada por la necesidad de los trabajadores, sobre todo en campos como la hostelería en el que "se siguen haciendo contratos de ayudante de camarero aunque tenga diez años de experiencia", y cree que el miedo a perder un sueldo es otro de los factores que llevan a que muchos trabajadores tengan que aceptar condiciones que no cumplen con sus derechos.