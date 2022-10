11:58

Con motivo de la Feria del Libro de Frankfurt, en Las Mañanas de RNE, repasamos la importancia de esta cita con Najat El Hachmi, escritora, Premio Nadal 2021 con la novela ‘El lunes nos querrán’ y también ganó el Ramón Llull de novela en 2007 por ‘El último patriarca’, ambos escritos en catalán. Najat El Hachmi considera que es necesario que el imaginario que se construye a través de lo que escriben los autores esté en consonancia con la sociedad actual. Insiste en la importancia de la diversidad en el mundo de la literatura porque, asegura, que en sus textos ella no está hablando “desde fuera”, hay más gente en su situación y que su aspiración es “ser considerada igual, no distinta.” Y recalca la importancia que tiene la literatura en su vida y comenta lo buena que es la escritura para “tomar conciencia de tu malestar, dar forma a través de la palabra a un malestar que a veces no tiene nombre.”