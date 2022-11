14:59

El Mundial de Fútbl de Qatar comienza este domingo, el primero que se celebra en un país árabe. Ignacio Gutiérrez de Terán, investigador especializado en Oriente Medio y coautor de "Qatar: La perla del Golfo", ha contado que se trata de una oportunidad para que Qatar se asiente como un socio importante: "Tiene perdida la batalla de la opinión pública en Occidente, pero, más allá de esto, para los qataríes lo importante es su imagen como socio económico, político y financiero fiable", expresa. El país mantiene relaciones con países como Estados Unidos, Rusia y la India e intenta diversificar sus exportaciones de gas con la Unión Europea.

Respecto al sistema kafala, Carlos de las Heras, responsable de deporte y derechos humanos de Amnistía Internacional, explica que deja a los empleados atados a las condiciones que imponen sus empleadores. "Me gustaria decir que cada vez estamos más cerca de que el deporte no sirva para ocultar violaciones de derechos humanos, pero no podemos ser del todo optimistas", explica. Cree que la FIFA debería apoyar y liderar un fondo de indemnización por los abusos cometidos. Sobre si el Mundial puede servir para hacer de Qatar un país más abierto, ambos opinan que no es probable, aunque poco a poco habrá reformas. "En muchos caso anteriores hemos visto mejoras notables durate la celebración de los eventos deportivos, pero luego ha habido un retroceso", expresa Ignacio, y subraya que Qatar sigue siendo un país musulmán.