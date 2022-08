24:18

El decreto de ahorro energético salía adelante este jueves con 187 votos a favor, una abstención y 161 votos en contra. Entre estos últimos, el PP, al que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en Las mañanas de RNE , acusa de "bloqueo" a tomar unas medidas que considera "de sentido común" y que están avaladas por Europa. También por la hostelería y los comerciantes, con los que asegura la ministra que hubo diálogo antes de su aplicación. "Por mucho que algunos quieran esconder ese diálogo, ha existido", afirma e interpela a los partidos que votaron en contra, además de los populares: "¿A quién representan? Desde luego a los hosteleros no, a los comerciantes no, a la ciudadanía en general no". Critica que el líder del PP Alberto Núñez Feijóo se deje llevar por "el bando de la insensatez, del bloqueo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anunció su rechazo a este decreto y que lo llevarán al Tribunal Constitucional. "El PP está siendo liderado por Ayuso, ha marcado la línea del señor Feijóo. Hace unos meses planteaba estas medidas como medidas sensatas y ahora ha pasado al bando de la señora Ayuso", sentencia Morant.

El Gobierno retoma hoy los contactos con los sectores afectados para definir un segundo plan de ahorro con medidas que se sumarán a las del decreto anterior. "Seguramente vamos a tener que tomar más medidas extraordinarias", afirma la ministra y señala que esta decisión es por el bien común: "Europa está pidiendo a toos los países que hagamos un esfuerzo".

Ayer además se aprobaron otros decretos y leyes como la del 'Sí es Sí' o la Ley de Ciencia. Sobre esta ha señalado que es por y para los científicos y científicas del país. Afirma que está "muy orgullosa" de la norma y defiende que es "una alternativa a la preacriendad" porque trata de blindar derechos y financiación para la ciencia. La ministra del ramo niega las críticas de la CRUE y de los directores de algunos centros de excelencia sobre que se pueden formar bolsas de falsos indefinidos o despidos colectivos. "La ley está diseñada para evitar esto" señala Morant, que señala que no se van a olvidar ni de investigadores ni de los centros.

A este respecto, sobre las vacunas desarrolladas en España, destaca que la de Hipra "es un éxito como país" y que ya está en manos de la EMA para que la autorice. Una vez lo haga, anuncia que ya tienen petición de compra de 14 países de la UE, unas 250 millones de dosis. Espera que llegue antes de la campaña de vacunación de otoño. Esta sería una vacuna de refuerzo al ser más efectiva contra las nuevas variantes que puedan seguir surgiendo. En relación a la vacuna del CSIC, confirma que están avanzando y que podría llegar a finales de 2023.

Sobre la Agencia Espacial española afirma que en octubre podría abrirse el proceso para elegir la sede. Un privilegio que la Comunidad de Madrid quiere. Morant critica que la inversión en I+D no se haga con el presupuesto de Madrid y dice que Ayuso está "aprovechándose de los recursos de la Administración General del Estado" y señala que hay otros territorios que merecen las mismas oportunidades.