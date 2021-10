26:00

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, exige al presidente que dé explicaciones en el Congreso por el llamado ‘caso Gali’ y dice que la entrada del líder del Polisario en España no es responsabilidad de la ex ministra Laya: “Nosotros no miramos a Laya, que tendrá que dar explicaciones ante la Justicia, sino que apuntamos al presidente y le exigimos que se explicaciones en las cortes”. Montesinos reitera la postura de su partido con respecto a la renovación del CGPJ y acusa al Gobierno de estar insultándoles. Critica la presencia de Bildu en la negociación de los PGE y argumenta que con este partido no hay nada que hablar. Mira con optimismo las encuestas y dice que la convención que el PP celebra la semana que viene en Galicia será una muestra de que el PP está preparado para gobernar. Sobre la crisis de La Palma dice que los votos del PP están a disposición del Gobierno para poner soluciones inmediatas. La declaración de zona catastrófica y la puesta en marcha de una línea de créditos ICO son las primeras medidas que, aswegura, el Gobierno debería tomar. Eso sí, reprocha que la comunicación del Ejecutivo con el principal partido de la oposición no es la adecuada: “El Gobierno tendrá que hacer una reflexión y una autocritica de si la interlocución es la correcta”.