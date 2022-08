20:24

El INE ha publicado hoy el dato adelantado del IPC de agosto. La inflación baja 4 décimas hasta el 10,4%, debido en parte a la caída del precio de los carburantes. La inflación subyacente, en cambio, sube 3 décimas hasta el 6,4%. Un dato que "sigue siendo enormemente preocupante para las familias", califica Irene Montero. En Las mañanas de RNE , la ministra de Igualdad afirma que el Gobierno tiene que seguir centrado en ayudar a la ciudadanía, principalmente ahora con la aprobación de los presupuestos a la vista. Entre las medidas que señala que hay que abordar, está la subida del Salario Mínimo Interprofesional. "No solamente hay margen para subirlo, es lo que tenemos que hacer", aclara la ministra, "es más necesario que nunca". Interpela directamente a las empresas energéticas y a la banca, a las que pide altura de miras. "Lo que dificulta la justicia social en nuestro país y la dignidad de las familias, son los beneficios abusivos de la banca y de las grandes empresas", dice Montero.

El Gobierno va a aprobar el proyecto de ley del aborto. Una norma que la ministra califica de "urgente" y cuyo pilar principal es tratar de garantizar que la red de referencia sea la pública y que la mujer pueda elegir el centro más próximo, aunque no sea en la misma comunidad. La mayoría de las interrupciones voluntarias se practican en clínicas privadas y hay algunas comunidades donde no se realiza ninguna en la pública. La norma permite a las menores de 16 años interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno y recoge, además, la objeción de conciencia de los médicos. La ministra de Igualdad señala que regular esto permite que todos los sanitarios que quieran, puedan acogerse a ella pero también garantizará que se pueda ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la red pública sanitaria. Este es uno de los pilares fundamentales de esta ley, insiste Montero. Esta también incluye el derecho a bajas temporales por reglas dolorosas, durante le tiempo que necesite la mujer, y pretende combatir la pobreza menstrual con el reparto de productos gratuitos de higiene en colegios o prisiones y la entrega de la píldora del día después en centros de salud, también sin coste.

Matiza la ministra que la ley del Sí es Sí además no obligará a hacer algo "que no estén haciendo ya", que es asegurar que existe consentimiento a la hora de iniciar una relación sexual. "Lo que genera los bulos y la ridiculización es el machismo, no el avance de los derechos feministas", afirma. Critica que el CGPJ "no haya hecho su trabajo" enviando el informe sobre esta ley en los plazos debidos y sobre la sentencia del Constitucional que hay pendiente sobre el aborto, insiste en que es uno de los motivos que empujan a su urgente aprobación.