Rocío Monasterio, candidata de Vox para la Comunidad de Madrid, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que “España no es racista” y que “recibimos muy bien a todo el que venga de fuera a trabajar y a prosperar”, pero cree que “hay un problema en la educación.” Ha considerado que los que vengan a España “tienen también que respetarnos y no podemos ser más permisivos.” Sobre el uso de la palabra ‘mena’ ha explicado que ella “usa la misma palabra que la Fiscalía.” En relación con el PP, Monasterio ha asegurado que “hubo buena relación hasta que el 30 de noviembre Ayuso me dejó de contestar al WhatsApp y me dejó en leído”, pero explica que aún así “hemos seguido intentando con cordialidad llegar a acuerdos y nos dijeron ‘se han separado los caminos’ y creo que obedece a una orden de Feijóo.” E insiste en la necesidad de “sacar el socialismo porque nos llevan a la miseria” por lo que “hay que llegar a acuerdos para conseguir cambiar y que Madrid mejore” y asegura que hoy “la ilusión la tiene Vox.”