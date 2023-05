06:20

En lo que llevamos de año, 20 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas, 5 de ellos en mayo; a la espera de que el INE publique hoy los datos de violencia de género correspondientes a 2022, Las mañanas de RNE habla con Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de género, quien indica que las agresiones contra las mujeres y los homicidios "son parte de una situación estructural que tiene repuntes en momentos determinados" a veces producidos por el azar o por un efecto de identificación entre los agresores: "es un refuerzo positivo en conductas planificadas, pensadas, decididas y que se refuerzan cuando otro hace lo que él está pensando", explica.

Además, incide en la necesidad de actuar sobre la base de la estructuralidad de la violencia de género y no vincularlo con una cuestión de crisis para evitar mensajes equívocos: "Ser muy críticos con quienes hablan de negacionismo de violencia de género, con quienes hacen que hoy el 20%-30% de los chicos jóvenes piensen que la violencia no existe, que es un invento ideológico; mandar un mensaje crítico contra el agresor, no plantear los casos como que una mujer ha sido asesinada, sino que un hombre ha asesinado".

La información es fundamental, añade Lorente, ante la cifra que indica que solo el 0,80% de la población considera la violencia de género como uno de los principales problema de España, así como el apoyo a las mujeres que sufren la violencia "porque produce un impacto emocional grave y una distorsión cognitiva de la realidad".