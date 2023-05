08:40

El Título 42, decretado por Trump en la pandemia para expulsar en caliente a los migrantes, ha llegado a su fin este jueves, por lo que miles de personas se agolpan en la frontera de México con EE.UU. Eileen Truax, periodista especializa en migración y autora de “El muro que ya existe, las puertas cerradas de Estados Unidos”, nos cuenta que la situación de crisis humanitaria viene desde hace muchos años y que el perfil del migrante se ha diversificado: "En la ruta del Darién vemos también migración africana. En otras regiones se han endurecido de tal manera las políticas migratorias, que "vale mas la pena" emprender esta ruta, mucho más peligrosa, con la esperanza de llegar".

Sobre el acuerdo de España con Estados Unidos para acoger a refugiados, la periodista cree que este proceso, que ella califica como "migración ordenada", no corresponde con la realidad de los países. "Hay gente que no sale para buscar una vida mejor, sino para salvar su vida, porque si se quedan dos días más en su país mueren", explica. Considera que la aplicación móvil para pedir asilo en EE.UU. "carece de lógica", ya que no todo el mundo tiene acceso a un teléfono o conexión a Internet y lo que se requiere es "una revisión de todo el sistema migratorio": "Nuestro sistema está diseñado para descartar a unos migrantes y seleccionar a otros, y esto necesita ser revisado".