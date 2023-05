07:22

La Inteligencia Artificial ya se aplica en muchos de nuestros trabajos, pero ¿cabe un desarrollo mayor que acabe transformando nuestra economía y mercado laboral? En Las Mañanas de RNE hablamos sobre ello con Gemma Galdón-Clavell, experta en ética y responsabilidad algorítmica y directora ‘Eticas Tech’. “Al final la Inteligencia Artificial lo que hace es perfeccionarnos a los humanos en las tareas que son muy rutinarias y muy repetitivas y que ya se han realizado en el pasado”, ha asegurado y añade que hay un montón de cosas que las máquinas no pueden hacer, por ejemplo, con “las cosas nuevas no nos puede ayudar porque no tiene datos de entrenamiento del pasado.” Y ha explicado que “la solución de la Unión Europea es sacar seis leyes nuevas vinculadas con la Inteligencia Artificial. Una de ellas, la de los servicios digitales, se aprobó hace unos meses y la Ley de Inteligencia Artificial se aprueba este año para ver si con una sobredosis legislativa conseguimos que las empresas pequeñas y grandes y los gobiernos empiecen a cumplir ese pacto por el uso ético de la tecnología."