07:26

Continúa el paro indefinido convocado por asociaciones minoritarias de transportistas. Y este lunes también la flota pesquera mantiene un paro nacional hasta el próximo miércoles cuando está previsto que el sector se reúna con el ministro Luis Planas. Parte de la actividad se resiente estos días y esto puede que afecte a los mercados y supermercados del país.

Desde el Mercado de la Cebada (Madrid) José, dueño del puesto de conservas explica a los micrófonos de RNE que no entiende la alarma social: “Yo soy un pequeño comercio y tengo productos en mi almacén, y de momento no hay problema de desabastecimiento. No me creo que los productos desaparezcan de un día para otro.”

Raquel desde su frutería nos cuenta cómo están viviendo el impacto de esta crisis: “Tenemos mercancía diariamente y nosotros estamos respetando el precio, estamos aguantando. No ha habido ningún producto que podamos decir que no haya habido.”

Por su parte, Marta González, gerente del Mercado de la Cebada “los mercados siempre están perfectamente abastecidos. Puede haber carencias de algún tipo: si normalmente hay 15 tipos de tomates pues a lo mejor tenemos 10, pero comida siempre va a haber.”

Informa Noemí Martínez desde el Mercado de la Cebada