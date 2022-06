Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso La moderna | Belleza e inteligencia 04:46 La editorial Gallonero rescata "La inteligencia de las flores", el libro que escribió en 1907 el premio Nobel Maurice Maeterlinck, un tratado científico lleno de poesía y misticismo que será un deleite para los aficionados a la botánica. Una recomendación de Laura Barrachina. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]