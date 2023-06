11:29

El periodista italiano, Mario Calabresi, presenta en Las Mañanas de RNE su libro ‘Salir de la noche’, una historia sobre su familia, cuando era niño el terrorismo le arrebató a su padre, y sobre otras víctimas del terrorismo. “Escribí este libro porque opino que no se puede seguir adelante sin antes hacerse cargo del sufrimiento de las víctimas y de los recuerdos de ellas”, explica y añade que “si una persona ha matado, después puede ser un ex terrorista, pero no puede ser un ex asesino porque el daño que ha hecho va a seguir existiendo para siempre.” Y asegura que “la memoria se construye con la verdad, conociendo todo lo que ha pasado con la justicia y con atención y respeto para las víctimas.”