Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso Marín descarta entrar en el nuevo Gobierno de Moreno 04:54 El hasta ahora líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que no va a entrar en el futuro Gobierno de Juanma Moreno. "Voy a seguir en Ciudadanos. Si quieren consejo, se lo daré, pero no estaré en ningún Gobierno", ha subrayado Marín, después de que su partido haya pasado de 21 a 0 diputados en las elecciones andaluzas. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]