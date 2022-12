18:40

A pocas horas de conocer la decisión del Tribunal Constitucional sobre si acepta o no el recurso de amparo planteado por el Partido Popular para paralizar la tramitación de una reforma legal que busca la renovación del propio Tribunal, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, ha calificado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso la situación de "una crisis que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia", aunque se ha mostrado esperanzada en que "finalmente se imponga la cordura" y "los magistrados entiendan que tienen que velar también por la propia reputación de un órgano que es fundamental". Precisamente, respecto a los magistrados con mandato caducado, ha explicado que "deberían de abstenerse de cualquier decisión" ya que "son parte interesada". La ministra ha afirmado que la situación es de tal gravedad que "se está dirimiento la propia reputación del Constitucional". Montero ha sido muy crítica con el Partido Popular, acusándole de "desleal" y de interferir "en la actividad del legislativo, que es donde radica la soberanía popular". Considera que no desbloquea las negociaciones para la renovación del CGPJ e, indirectamente, del Constitucional, "porque entiende que en este momento hay unas mayorías que le favorecen". Además, ha acusado a la oposición de poner al país en una "crisis institucional sin precedentes" y de "no cumplir la Constitución".