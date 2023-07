05:11

María Fernández (Coalición Canaria) ha indicado en Las Mañanas de RNE que el debate de anoche “clarifica la necesidad de tener votos nacionalistas” en el archipiélago ya que, dice, “ni PP ni PSOE han sido generosos con Canarias". Ha aclarado que Vox es “la línea roja” que no van a pasar, aunque, señala, no les importa tanto la investidura como “las votaciones que se hacen semanalmente en el Congreso de los Diputados”, y pide que se establezcan medidas para solucionar la “dramática” situación migratoria que están viviendo las islas: “Mueren miles de personas y no pueden seguir convirtiendo a Canarias en una cárcel”, ha señalado.