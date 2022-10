14:27

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen hoy y mañana para abordar el refuerzo de sus defensas y la protección de sus infraestructuras críticas. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha confesado que tal y como está el escenario de la guerra, “no podemos descartar nada” y recalca que el único responsable a esta situación es Putin. La Alianza mantendrá sus maniobras militares anuales de preparación nuclear pese a la amenazas de Putin y sobre ello, Robles explica que “las maniobras de OTAN no son reactivas, no son una respuesta a la amenaza de Putin. Por otro lado, España no va a participar en lo relativo a cuestiones nucleares de OTAN porque además, recalca, “no ha participado nunca.” Sobre un posible ataque nuclear ha insistido en que no se puede plantear porque “perdemos todos.”

En relación con la renovación del CGPJ, Robles se ha mostrado bastante optimista y que la reunión entre Sánchez y Feijóo fue positiva. Y añade que “hay que ser consciente de que la Constitución habla de un mandato de cinco años y eso tiene que dar motivos de reflexión”, pero confía en que “pronto se dará una salida a la renovación del CGPJ y el Constitucional.”

Hoy, Día de la Fiesta Nacional, la ministra de Defensa ha felicitado por videoconferencia a los militares desplegados en el exterior y en RNE ha explicado que “tenemos casi 3000 hombres y mujeres desplegados en misiones muy distintas por todo el mundo” y ha asegurado que “ellos son el orgullo de nuestras Fuerzas Armadas y de España como país.”