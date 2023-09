05:34

En Las Mañanas de RNE, Néstor Rego, portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, ha calificado como un avance fundamental desde el punto de vista democrático y una "decisión muy positiva" la posibilidad de utilizar desde hoy el gallego, el catalán y el euskera en la Cámara: "Es el reconocimiento de que el Estado español es plural desde el punto de vista nacional, cultural y lingüístico. Es reconocer que existen naciones o pueblos que tienen su propia lengua y normalizar este hecho. No deja de ser una cierta anomalía democrática que 45 años después no se pudiesen utilizar lenguas que son oficiales en el Congreso", afirma. Sobre si el cambio de parecer del PSOE está sujeto a una convicción real o a la necesidad política, Rego cree que hay que reconocer que este tema "el PSOE hace de la necesidad virtud": "Nosotros nos alegramos de que el PSOE cambiase de posición y que hoy esté argumentando a favor de algo que me parece, simplemente, normalidad democrática". El portavoz gallego sostiene que la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso va a marcar "un antes y un después". Néstor Rego ha insistido en la importancia de la normalización del gallego, ya que la lengua sufre un proceso acelerado de pérdida de hablantes en los últimos años y afirma que realizará sus intervenciones en el Congreso en lengua gallega: "Me siento mucho más cómodo utilizando mi lengua. En esa medida, si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer".