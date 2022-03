25:08

La portavoz del grupo popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, asegura que la inacción del Gobierno está provocando un malestar social en las calles: “El gobierno español se resiste a tomar medidas cuando toda Europa ya lo ha hecho” expresa en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso. Ante la medida que plantea, de topar 180 euros el megavatio hora el precio de la electricidad, Gamarra expresa que, aunque el Partido Popular no es favorable al intervencionismo, “estamos en un momento excepcional y se requieren medidas excepcionales”: “El PP quiere conseguir que el precio final que pague el consumidor no sea el que hay en estos momentos. Hemos apoyado más al PSOE que una parte del gobierno”.

Gamarra afirma que el PP estará apoyando el domingo la movilización de los sectores del campo español: “Esto no es ahora por la guerra, sino que hay un abandono por parte del Gobierno desde que Sánchez llegó al poder”. Cree que el Gobierno ha perdido “el pulso de la calle” y que, para las medidas urgentes, podría tener el consenso de la oposición, sin tener que esperar al día 29 de marzo: “La gente no aguanta más, no se puede permitir esta pasividad del gobierno. Hay familias que no van a poder llegar a final de mes”.

Sobre lo que dijo la vicepresidenta Díaz a raíz de la petición del PP de realizar una bajada de impuestos generalizada, Gamarra expresa que el Gobierno “está dividido en un momento crítico”, sin una hoja de ruta clara: “La incertidumbre de los españoles es el propio Gobierno”. Gamarra hace también referencia a la crisis del PP, que se ha cerrado “de una manera rápida y madera, estando a la altura de las circunstancias”: “El 1 y 2 de abril vamos a dar por cerrado esta crisis y que lo hagamos con solidez y unidad es una lección, que no conozco ningún partido en Europa que haya sido capaz de darla”.

Sobre la terminología de la violencia de género, Gamarra reitera que el PP tiene un compromiso en la lucha contra la violencia de género y que se trata de una “violencia distinta” a la intrafamiliar que señalan desde Vox: “Hay que combatir ambas, cada una con las herramientas adecuadas y no enfrentarlas o confundirlas”.