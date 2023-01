38:10

El malestar sanitario se intensifica y se extiende en casi toda España. Una decenas de comunidades tiene han convocado huelgas, protestas y movilizaciones, y esto coincide con el pido de infecciones en las vías respiratorias que está saturando servicios de la Atención Primaria debilitados y unas urgencias hospitalarias colapsadas. Ainhoa Caballero, compañera del área de Sociedad, nos ha explicado la foto con los datos de este panorama en España y conectamos con nuestros compañeros de Extremadura, Cataluña y Madrid para conocer cómo está la situación en estas tres comunidades. Conversamos con Rafael Bengoa, codirector SiHealth, asesor internacional de políticas de Salud. Ex director del Sistema de Salud de la OMS y ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, que asegura que estos problemas no son una novedad y que “llegará un punto de no retorno.” Por su parte, Manuel Franco, portavoz de SESPAS, recalca la importancia de cuidar la sanidad y avisa a todos los partidos políticos que “la salud y el bienestar son parte fundamental del progreso de la sociedad” y subraya la necesidad de un sistema universal y equitativo de Atención Primaria. Y Carlos Rus, presidente de ASPE, insiste en que “el diagnóstico ya estaba hecho y que es el momento de hacer cambios.” Las reivindicaciones son comunes: limitar el número de pacientes por médico, más profesionales y mayor inversión.