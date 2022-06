06:37

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, explica que el estado de los montes es crítico para prevenir los incendios. “Si los montes están abandonados, da igual que tengas un gran dispositivo para apagar los incendios”, asegura Rojas, que cree que los bosques están infrafinanciados. “La UE no los financia apenas porque no entran en la PAC de verdad, el estado se desentiende porque las competencias son de las comunidades autónomas y las que son muy grandes y tienen poca población no tienen recursos para mantenerlos en buenas condiciones”, afirma Rojas, que subraya que la UE solo destina al mantenimiento de los bosques 11 euros por hectárea. “Eso es media hora de trabajo, así no podemos mantenerlos”, concluye.