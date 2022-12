09:31

Nuevo día de tensión política tras la jornada de ayer por la decisión del Tribunal Constitucional. En Las Mañanas de RNE hablamos con María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional, sobre el pleno del lunes en el TC. Recuerda que una situación muy difícil por el grado de polaridad y asegura que “el TC está para apaciguar conflictos” y considera que se debería haber intentado llegar a acuerdos. Añade que no es bueno para la democracia que “no exista flexibilidad en las argumentaciones” y cree que no hubo generosidad. Balaguer votó contra esas medidas cautelarísimas que pidió el PP y cree que esta situación no será un precedente.