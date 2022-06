Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso María Ramírez: "Los periodistas son la riqueza del medio" 10:46 En España a mediados de los años ochenta se vendían tres millones de periódicos cada día. El País, los domingos, superaba el medio millón de ejemplares vendidos. 20 años después, las cifras seguían siendo muy altas, El País, El Mundo, el ABC o La Vanguardia superaban el millón de ejemplares. Pero ahora, según un estudio de la Universidad de Oxford, las ventas en el mejor de los casos son de unos 70.000 ejemplares y apenas tres de cada diez españoles dice informarse por los periódicos de papel. El principal canal de información es internet, incluidas las redes sociales. El libro titulado 'El periódico' y editado por Debate, recoge cómo ha cambiado la prensa y cómo ha sido el auge del periodismo en Internet en estos últimos 25 años. Su autora, María Ramírez, es periodista y subdirectora del medio digital elDiario.es y nos cuenta que "ahora el periódico es todo lo que ves en el móvil o lo que escuchas en la radio" y que "los medios se tienen que tomar en serio que su riqueza fundamental son los periodistas". También afirma que "en Europa no existe ningún país que tenga tantos medios nativos digitales que sean influyentes y rentables como en España". Más opciones

