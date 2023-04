08:54

Las mañanas de RNE conversa con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, acerca de la Ley de Vivienda que el Congreso de los Diputados aprueba hoy. Sobre el alojamiento de temporada, pensado para "unas circunstancias muy específicas", indica la ministra, el Gobierno estudia la forma en la que no se pueda eludir el cumplimiento de la ley: "Vamos a trabajar para no dejar ningún fleco pendiente."

Además, Sánchez ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se van a concretar los detalles relativos a la distribución de los suelos del Ministerio de Defensa para la construcción de las 20.000 viviendas que anunció el Gobierno."Ponemos encima de la mesa otro instrumento más para poder constituir y formar un verdadero parque público de vivienda" y añade "a través de esta Ley de Vivienda, lo que se prohíbe es que esa vivienda pública se pueda vender, que es lo que había hecho el PP".

En referencia a las previsiones que tiene el ministerio que lidera, la ministra ha indicado que no hay plazos fijos; sobre el plan de construcción de viviendas de alquiler asequible, Sánchez ha indicado que las viviendas financiadas por la Sareb se tendrán que construir antes del año 2026 "porque son los plazos que nos fija la Unión Europea". Y ha resaltado la colaboración del Gobierno con las administraciones autonómicas y con los ayuntamientos: "Gran parte de la financiación de las viviendas que se construyen por parte de las comunidades autónomas viene financiada por las transferencias que hace el Gobierno de España en virtud de los acuerdos del plan estatal de vivenda (...) "Cuando se dice que no se está construyendo vivienda, eso no es cierto."