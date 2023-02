29:12

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reconocido en Las Mañanas de RNE la tensión que se ha creado por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, pero ha asegurado que "la dialéctica es normal". Ha insistido en que las rebajas de las condenas no estaban previstas y que “posteriormente, cuando se ve, el Gobierno tiene la necesidad de impulsar una reforma” y añade que “cuando una ley sale del Gobierno, todos los miembros del Gobierno somos responsables.” Ha recalcado que el consentimiento sigue siendo el núcleo de la ley y en relación con el matiz de la violencia, ha explicado que “lo que se plantea es que cuando además se produce violencia se tiene que condenar con la mitad superior de la tabla de penas.” Sobre la ley del bienestar animal que se vota hoy, Montero considera que "en su globalidad el proyecto de ley es bueno y no contemplo que la ley no vaya a prosperar en el día de hoy." Y cree que “la rebaja del IVA se nota en la cesta de la compra.”