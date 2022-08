11:40

Hace un año entraba en vigor la ley Rider, una normativa que obligó a las empresas de reparto como Glovo y Just Eat a contratar a sus repartidos como asalariados. Sin embargo, su aprobación no convenció a todos y un año después todavía no están garantizados los derechos laborales de estos trabajadores. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, asegura en Las Mañanas de RNE que la Unión Europa estima que hay un total de 5 millones de trabajadores que están en esta situación como falsos autónomos. “Desde los últimos años, la inspección de trabajo ha aflorado más de 50 mil falsos autónomos, en materia de Glovo más de 11 mil”. Ercoreca subraya que los repartidores gozan de poca autonomía e independencia, ya que “no es cuestión de que tengas una bici o un coche”, sino que el control se ejerce a través de la aplicación: “Si es Glovo o Deliveroo los que definen el algoritmo y el trabajador solo actúa en materia de reparto, bajo las órdenes de un empresario, son trabajadores por cuenta ajena y deben tener todas sus protecciones”. Sobre la sanción a Amazon y a 17 subcontratas por cesión ilegal de trabajadores, Ercoreca expresa: “No se puede ceder mano de obra a otra empresa o entidad porque es ilegal, es una infracción muy grave”.

Informa Esperanza Martín