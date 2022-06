04:07

La regulación de la eutanasia cumple un año desde su entrada en vigor en España. No existe un registro completo de casos del primer año. Hay comunidades como Asturias o La Rioja que incluso no han dado datos, pero según el cálculo de RNE, se han realizado al menos 175 eutanasias. Nuestra compañera Alba Urrutia ha hablado con Antonio que tiene 66 años, vive en Sevilla y hace unas semanas hizo la primera solicitud para su “buena muerte”, como quiere llamarle él. Tiene cáncer páncreas y los tratamientos ya no hacen su efecto. “Recuerdo una noche en la que estaba desesperadito, me dolía la pierna y respiraba mal y me hice la pregunta. Es el momento de acabar con esto. Ya no voy a poder moverme ni hacerme la comida. Habría que cuidarme cono hoy, que me ha puestos lo calzoncillos mi amigo Fernando”, nos cuenta Antonio.